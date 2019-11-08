PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，掀起軒然大波。網友痛批，不僅韓營說法參差不齊，整個國民黨至今仍在「混亂失聯」狀態，讓人質疑「在混還在睡」？甚至黨主席吳敦義搞不分區比籌謀藍營重返執政還認真。

網友在PTT論壇發文《國民黨和韓陣營對豪宅事件處理還在睡》，直言：「還在混還在睡，還在狀況外？我估計這件事情十天內就可以決定選戰的勝敗了。韓辦每個人講的不一樣不完整，李佳芬沒有第一時間立刻跳出來立刻講清楚，韓國瑜只會對媒體發飆但是一貫作風是閃掉問題。何庭歡還做得下去我很佩服， 葉元之還敢上節目我更佩服。」

發文網友更痛批：「國民黨方面似乎完全處於一個混亂失聯的狀態，只有一個鄭世維上節目發飆，但是人家是直接直球問問題，你發什麼飆。吳敦義還在搞他的不分區黃袍加身 真的快笑死，總統你不搶，搶這個？邏輯混亂透頂，還沒當北農總經理的時候可貸款買豪宅，當了北農總經理反而說財務困難買不起所以要脫手？這邏輯跟本說不通，違背一般庶民的常識判斷。目前看起來你就是賣紅單，為何不敢大方講？」

面對韓辦與國民黨辯護不力導致豪宅烽火延燒，該網友激動道：「還有，不要再硬拗了，7200萬無論如何就不是庶民，跟一般庶民差距太大了。你不是庶民可以，但是不是庶民還裝庶民就很噁心了。」

(中時電子報)