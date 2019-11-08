2019年第二屆中國國際進口博覽會在上海國家會展中心拉開帷幕，森田藥粧為本次參展的專業面膜品牌，也是唯一獲批參加第二屆中國國際進口博覽會臺灣區面膜參展品牌。

唯一獲批參加第二屆中國國際進口博覽會臺灣區面膜參展。

森田藥粧本次參展的重點主題核心環繞在環保和生技，森田寓指森林和田園，充滿盎然綠意和無限生機，在森田進博會的展館內，有一大面植栽牆，代表著企業對環保、綠化議題的堅定支持。森田藥粧集團在產品原料的萃取以及膜布的材質研發上不遺餘力，鑽研開啟創新的研發技術，基於捍衛環境生態的理念，陸續推出全素面膜系列等集合“環保和生技”為主題商品。

人類在文明過度之後終究要回歸自然，環保是未來必然持續的趨勢，而科技，正是通往這一目標的必經之路。無添加、堅持自然的的環保理念始終存在於企業的成長血脈中。森田堅持依靠高科技來實現環保的概念，希望通過自身過硬的研發能力承擔相應的社會責任，以實際行動支持環境保護。

歷經三代的轉型接手，周氏家族以誠信為本和嚴謹的工作態度，和「把該做的事情做完，很專業的做一輩子」的單純信念，支持森田一路發展成為全球化品牌；三代人謹守一份事業，攜手專業的中日研發團隊，榮獲多項商品專利，自祖父輩傳承下來的工匠精神深入骨髓，森田的品牌，已經能夠擔當起消費者對“全亞洲玻尿酸面膜專家”的期許。

森田藥粧多年榮獲《第一財經週刊》中國金字招牌大調查-明星品牌，旗下產品連續3年榮獲瑞士Monde Selection世界品質評鑒大會肯定。目前在中國大陸及港澳臺地區，日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、美國、加拿大等地區都有銷售。目前森田藥粧在日本、臺灣及上海都有研發生產基地，隨著公司團隊管理的強化和專業人才的國際招募面向，森田藥粧也將擴大佈局中東、歐洲、美洲等市場，挖掘保養品市場更大的潛力。

(中時電子報)