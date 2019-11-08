多家媒體今天報導，美國前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）料於本週在阿拉巴馬州提出文件以角逐民主黨總統初選，對於個人可能逐鹿白宮保留選擇餘地。

一名顧問告訴「紐約時報」，彭博對於是否參選尚未做出最後決定。彭博數週來私下考慮參與明年總統大選。

77歲的彭博是彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）創辦人兼最大股東。

旗下新聞媒體報導，彭博再度考慮出馬競選，一名顧問表示他擔心目前檯面上的民主黨參選人無法擊敗共和黨籍現任總統川普。

(中央社)