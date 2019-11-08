彭博擬出戰川普 傳本週提文件參與總統大選 08:052019/11/08 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 多家媒體今天報導，美國前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）料於本週在阿拉巴馬州提出文件以角逐民主黨總統初選，對於個人可能逐鹿白宮保留選擇餘地。 一名顧問告訴「紐約時報」，彭博對於是否參選尚未做出最後決定。彭博數週來私下考慮參與明年總統大選。 77歲的彭博是彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）創辦人兼最大股東。 旗下新聞媒體報導，彭博再度考慮出馬競選，一名顧問表示他擔心目前檯面上的民主黨參選人無法擊敗共和黨籍現任總統川普。 (中央社) #總統 #媒體 #報導 #民主黨 #顧問 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 全球牛奶價格狂飆 因這國喝太多奶蓋茶 - 國際 取消加徵關稅不利連任？白宮強烈反對 川普顧問跳腳 - 國際 錯棋！美原可將「木馬」崁入華為 川普卻不要 - 國際 美陸初步協議沒太重要！貿易衝突仍繼續 - 國際 嗆美背棄歐洲！法總統：北約正腦死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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