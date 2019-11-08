注重養生的人會去買價格昂貴的外國菇類，像是松露、松茸等，但其實所有的菇類都具有高營養價值，含有不同程度的白質與膳食纖維和維生素，因此菇類的價格其實與其營養價值並無正相關，而且台灣就有不少價格親民又具高營養價值的菇類可以食用。

菇類的種類繁多，價格也不一，從台灣便宜又常見的香菇，到進口價格高昂的松露，價格落差很大，但營養價值卻是差不多的！菇類其實都包含不同程度的蛋白質與膳食纖維等營養，甚至能提升免疫力。2011年《國際癌症期刊（International Journal of Cancer）》的研究也指出，每天吃菇與不吃菇類的人相比，罹癌的機率減少了64％。而據《聯合報》報導，營養師夏子雯表示，昂貴菇類只是物以稀為貴，營養價值其實和便宜菇類雷同！

一、香菇

國內常見的香菇具有高蛋白質、高礦物質含量以及低脂等好處，且，曬過太陽之後，甚至會讓香菇中的維生素Ｄ增加，幫助骨骼發育。據《阿茲海默症期刊》的研究指出，一顆香菇含有0.35毫克的麥角硫因，可能具有減緩認知退化的功能。

二、 杏鮑菇

杏鮑菇含有豐富的蛋白質與膳食纖維，但鉀含量偏高，所以腎臟病的患者應要注意食用的量，以免造成身體不適。

三、金針菇

金針菇有個超常見的名字「明天見」，因為今天吃進去，明早你就可以在馬桶見到它。含有大量膳食纖維的金針菇，能有效地預防便秘，但卻不太適合腸胃不舒服的人食用。

四、木耳

據衛福部資料，木耳並沒有膠原蛋白，但卻含有鐵質及水溶性纖維，能幫助人產生飽足感。

五、秀珍菇

據農委會資料，秀珍菇含有大量的蛋白質、多醣體與碳水化合物，而多醣體具有抑制腫瘤細胞的作用。

六、蘑菇

蘑菇屬於少數能生食的菇類，因此能避免維生素B和C等不耐高溫的營養素流失，且磨菇中含有一種稱為「麥角硫因」的成份，具有抗氧化、抗炎的作用，能保護神經細胞，甚至可能減緩認知能力退化。

(中時電子報)