PTT網友文章附圖。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，掀政壇巨浪。網友卻表示自家韓粉長輩根本不受影響，還傳韓妻李佳芬將出席台中工業節大會與「佳芬講堂」資訊給他，完美詮釋「你越黑我越挺」精神。

網友在PTT論壇發文《震撼！打豪宅沒用 韓粉堅若磐石》，寫道：「至少我家長輩還是堅定不移的韓家軍，你越黑我越挺。剛剛還傳了這個給我，加分姐今天早上10點有公開行程。」附圖則是李佳芬今日（8）上午10點30分，將出席台中工業節大會，以及將在桃園舉辦題為「捍衛新世代，台灣新能量」的「佳芬講堂」。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛留言：「發大宅！早安，各位7200，平安喜樂！」「7200慌了」、「1450慌了」、「韓粉說穿了，就過得還不錯啊」、「到底是誰要選總統啊？」「唯一支持韓國瑜」、「不理綠營抹黑，你越黑我越挺！」

(中時電子報)