聯盟昨天(7日)還在強調，快艇球星「可愛」里歐納德因傷輪休背靠背比賽屬於合法範圍，卻遭快艇總教練瑞弗斯公開坦承里歐納德健康徹底「打臉」，《Yahoo Sports》記者古德威爾8日報導，聯盟決定將因瑞弗斯的言論，罰款快艇50000美元！

聯盟8日發布官方聲明的內容如下，「經過再次審視快艇昨天沒讓里歐納德上場的事件後，NBA之前確認快艇輪休里歐納德的決定跟聯盟規定並無矛盾，里歐納德左膝髕骨肌腱一直有傷，快艇安排他不打背靠背比賽是合理的。」

「NBA將會罰款快艇50000美元，理由是總教練瑞弗斯的不當言論，因為瑞弗斯始終對外堅持里歐納德相當健康。」畢竟聯盟都已接受里歐納德有傷在身的事實，才會允許讓他缺席背靠背比賽，瑞弗斯的說法無疑是在狠狠打臉聯盟。

其實里歐納德是否有傷，早已備受外界質疑，他本季出賽6場，平均上場30分鐘，拿下29.3分、7.3籃板及5.7助攻，看起來一點也不像膝蓋有傷的樣子，快艇無非是想效法上季暴龍作法，讓里歐納德可以保持健康迎接明年季後賽。

(中時電子報)