2020年總統大選進入倒數60幾天，國民黨總統參選人韓國瑜近來民調卻大幅滑落，支持度落後總統蔡英文，兩人差距動輒達兩位數以上。對此，世新大學新聞系教授彭懷恩卻表示，今年這場選戰是一場「人民戰爭」！因此，韓的選情並未如外界預期的悲觀。彭更推估，韓蔡真實差距應該是在4％到5％之間，票數差應在50.28萬至62.85萬左右。

韓國瑜選情遭遇危機，面對前有虎後有狼的局勢，前面是蔡英文和民進黨鋪天蓋地的追殺，後面是親民黨主席宋楚瑜的參選，要瓜分藍色選票，韓現今可謂危機重重，一不小心就可能進入萬劫不復之地！

不過，彭懷恩接受港媒《中評網》訪問時卻表示，韓國瑜是魅力型的領袖，和蔡英文和前行政院長賴清德的文青路線不同，韓懂「庶民之苦」，他在藍領階級的支持度占盡優勢，所以這場選戰就是一場「人民戰爭」！因此，韓的選情並未如外界預期的悲觀。

彭直言，韓蔡兩人間得票差距應該會在4％到5％之間，若以投票率6成5作基礎，1％投票率為12.57萬人，換算票數約在50.28萬至62.85萬左右。至於宋楚瑜的參選是否會影響韓國瑜選情，彭懷恩認為，宋雖然這次得票率可能不如2016大選樂觀，但宋只要有2％至5％得票率，就會對韓的選情造成影響，不可不慎！

(中時電子報)