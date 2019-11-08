台北國際旅展於11月8日至11日在南港展覽館一館熱鬧登場，長榮航空與立榮航空共同承租18個攤位聯合參展。

2020年長榮航空即將開航的米蘭航線，現場購買米蘭機票另有機會抽中限量3名的米蘭時尚精品包。

長榮航空為了嘉惠前來觀展的民眾，展區現場特別提供機票優惠折扣碼，凡憑折扣碼於ITF台北國際旅展期間至長榮航空官網購票，均可享有港澳線折抵200元及其他航線折抵500元的優惠。

長榮航空也將於旅展現場展示各項熱銷的機上免稅商品、樂e購商品供民眾參考，民眾只要憑現場提供的折扣帳號、密碼，至樂e購網站mall.evaair.com及App購物，即享79折優惠(部分商品除外)。

同時，現場下載長榮免稅預購、長榮樂e購APP，另有機會獲得長榮航空I LOVE FLYING鑰匙圈或機上嚴選米果。

長榮航空日前展開的線上旅展「想去哪？我送你！」之主題優惠，持續至11月21日止，於官網限時推出全球超過60個飛航城市的超值票價，優惠最低56折起。

短程的大阪、名古屋、曼谷、清邁、沖繩，心動價不到5,000元(未稅)，長程的倫敦、洛杉磯、溫哥華、舊金山等歐美航線也是開出20,000(未稅)有找的驚喜票價，即將開航的爆紅景點峴港、時尚之都米蘭也加入限時熱賣的行列。

此次的線上旅展或是親臨ITF旅展購票，均有機會獲得一年不限航點不限制次數的環遊世界經濟艙機票、豪華經濟艙機票、商務艙機票三項夢幻大獎，以及長汎旅行社提供總金額高達40萬元的旅遊金。

長榮航空已於10月30日抽出第一位幸運得主，並且將於11月12日、11月22日抽出另外兩位幸運旅客，越早購買中獎機率越高。

在國內旅遊方面，立榮航空今年特別於旅展現場推出立榮假期「小資旅遊包」，兩人成行不限出發航點、不分平假日之兩天一夜來回機票加住宿套裝產品，旅展限定優惠價每人只要1,777元起；五天四夜「廈一站 最美時光 東山島」的小三通旅遊產品，旅展現場折扣價11,900元起。

此外，旅展現場只要刷玉山銀行卡，擇一購買立榮航空國內線單程機票2張、立榮假期旅遊產品2套或全閩小三通旅遊產品乙套，再贈送水豚君分隔保鮮盒乙份，數量有限，送完為止。

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