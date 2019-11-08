網友討論豪宅案。

國民黨總統參選人韓國瑜近來身陷豪宅案，民進黨立委林俊憲指稱韓濫用特權、施壓台肥，綠營其他人士也紛紛見獵心喜、跳入戰場瘋狂打韓；但對此網友認為林俊憲可能「別有用心」，豪宅案本身可能並不是拿來抹黑韓國瑜的，「反而是拿來暗中反蔡」，讓網友直呼高招！

網友在PTT上分析，認為韓國瑜豪宅案全案根本毫無邏輯，才第二天就已經被撇得乾乾淨淨，韓陣營連存證信函、台肥通知、銀行對保，連人證都出來打臉了，現在完全沒有任何續戰力可言！但是卻引得綠營人士一個個見獵心喜跳入戰場，全都被看破手腳，現在韓國瑜只要好整以暇的收割這些「黑韓產業鏈」就好！

網友認為，這全都是林俊憲下的一手好棋！林俊憲本身是賴清德的人馬，而賴現在被蔡英文玩弄在掌心之間，初選完要他退選就退選，現在要他回來就回來，毫無尊嚴可言；林俊憲看不下去，拿出了個以假亂真的「豪宅案」，引蛇出洞，讓民進黨各方跳出來猛打，殊不知是「假黑韓真反蔡」，現在1450通通現形，而林俊憲本身也是立意良善，讓民進黨無從處置；這招太高、太深，讓網友直呼厲害！

(中時電子報)