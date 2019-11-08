世界棒球12強賽因為加入了奧運資格爭奪，中華隊的目標更為明確，戰局也更難以預料。對中華隊來說，韓國、澳洲的戰績至關重要，無論中華隊勝負如何，只要最後名次贏過這兩國就可取得奧運門票。因此必須緊盯C組預賽韓、澳、加拿大、古巴的結果。

7日打完之後，韓國已取得2連勝，澳洲2連敗，加拿大、古巴1勝1負。因此8日最後一戰加拿大vs澳洲，古巴vs韓國，打完之後才能決定晉級者。澳洲岌岌可危，韓國晉級希望濃厚，除非加拿大痛宰澳洲，古巴又痛打韓國(要讓韓國失很多分)，才能把韓澳一併踢出去(由加拿大和古巴晉級)，中華隊即可當場笑納奧運門票，複賽躺著打也沒關係了。如果被韓國晉級，中華要在複賽跟韓國爭名次就會很辛苦。

東京奧運只有6個席位，即使是「紅色閃電」古巴也感受到空前壓力，8日一戰他們若輸韓國就有可能淘汰。美國在A組亦是面臨與多明尼加的生死戰才過關，美洲球隊晉級之後還要互比名次搶奧運門票，相較之下中華隊可能只有1個對手(韓國)，已經比美洲球隊輕鬆一點。

(中時電子報)