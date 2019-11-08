台中市昨天(7日)驚傳母子3屍命案！台中市中區光復路上一棟大樓出租套房，晚間近6點半先發現一對母子陳屍房內，2人都全身僵硬、已出現屍斑，研判死者應為29歲邱姓女子及一對僅1歲的雙胞胎男嬰，因現場初步查無遭破壞痕跡，也無任何加工工具，檢察官與法醫今天上午將進行相驗釐清死因。

昨(7日)晚間近6點半，光復路上的一間出租套房房客聞到奇怪臭味，大樓管理員立即通報消防單位到場協助，但消防人員進入屋內，只見到年約29歲的女子包裹在棉被內、已經沒有生命跡象。

消防局指出，因死者身體都已僵硬、也出現屍斑，研判死亡多時，即轉請警方處理後續事宜，但警方鑑識人員抵達現場進一步清查，再翻開包裹著死者的棉被時，赫然見到女子懷裡還抱著2位年約1歲大的男嬰，因其頭、臉沒有露出棉被外，第一時間未被發現。

據了解，現場初步沒有發現任何可以自傷物品，房間門窗也無發現遭受人為破壞痕跡，而死者多月前才帶著小孩搬至此居住。警方表示，初步推斷死者應為房客邱姓女子，2名男嬰是否都是她的小孩？正在確認中，檢察官與法醫今天將會進行驗屍，也會持續清查現場相關跡證，不排除任何可能原因。

(中時電子報)