到底哪支NBA球隊在新球季最遭美國各州球迷痛恨？答案或許一點也不意外。根據《Sportsinsider》從推特等社群媒體數據統計而來的結果，本季擁有「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯的湖人，已經成為全美最被痛恨隊伍。

在全美50個州當中，竟有34州的球迷最討厭的球隊是湖人，遠遠超過勇士的11州，其實出現這種情況並不奇怪，畢竟湖人目前處於6連勝，無論實力、話題性或人氣度都居聯盟之冠，喜歡他們的人必定跟討厭他們的人一樣多。

只是竟有11州球迷仍然討厭勇士，就算勇士本季已經不再強勢，隨著杜蘭特、伊戈達拉、李文斯頓等主力離開，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生也都因傷缺陣，實力早已大幅下滑，只能說勇士過去5年表現太過搶眼，至今仍被深深討厭。

比較搞笑的地方是，加州球迷最痛恨的球隊，竟然是他們自己的快艇，就連鄰近加州的墨西哥州與內華達州球迷也討厭快艇，讓快艇簡直完全沒有「地利」這項優勢，畢竟他們今夏挖來里歐納德與保羅喬治，早已成為湖人球迷的眼中釘。

(中時電子報)