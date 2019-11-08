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7日蔡英文就頻頻釋出消息，表示應增加托育補助，減輕民眾育兒負擔，透露已與行政院討論多次；而今日行政院長蘇貞昌在臉書公布，確定明年一月起幼教準公共化6千補助將延長補助到3歲。

蘇貞昌在臉書表示，現行托育補助中，0到2歲有托育補助、3到6歲有學費補助，而中間的2到3歲卻出現補助斷層；除了加速開辦幼幼班，讓更多小朋友可以讀，明年一月開始，將繼續提供2到3歲公共托育顧的孩子每月3000元補助；也讓準公共保母、準公共托嬰中心照顧的小孩，可以領每月6000元補助。

消息推出後引來網友討論，有人認為這是選前拋福利，表示「選舉快到了！到處撒錢騙選票，台灣人不要被騙了」、「除了金錢補貼之外可否有更具體作為？這才是長久之計」、「錢哪裡來」、「撒人民的納稅錢真容易，順便換取明年的選票」、「搞了一堆生不出小孩的同婚，然後加碼補助鼓勵家庭生育，這民進黨是不是腦袋進水。」

(中時電子報)