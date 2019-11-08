網友臉書文章附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜各地競選宣傳品上架，台北市忠孝東路和東新街口布條近日曝光，韓著招牌藍襯衫與中華民國國旗相互輝映。支持者看了歡欣鼓舞，卻也有韓粉嫌小，表示：「哈哈哈！小了點，比我們的高雄……有點小，不過，我還是覺得心暖暖的。」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「在台北市忠孝東路和東新街口看到韓國瑜廣告，韓國瑜市長加油！」並特別標註「唯一支持韓國瑜」。附圖可見，韓最新宣傳布條高掛住宅大樓，韓著招牌藍襯衫比出打氣手勢，底色則是大大的中華民國國旗，配上「台灣安全 人民有錢」與「YES WE CAN」標語。

文章一出，獲得近1500個讚、超過130則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「就是挺最好的，唯一票投韓國瑜」、「力挺韓國瑜！送進總統府，翻轉台灣2020下架民進黨」、「庶民遍地開花支持韓國瑜」、「終於有韓國瑜的廣告了」、「這棟房價必漲」。也網友不滿意嫌小，表示：「哈哈哈！小了點，比我們的高雄……有點小，不過，我還是覺得心暖暖的。」

(中時電子報)