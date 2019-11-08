在網路理財投資社群極富知名度，經常在說明會找大牌藝人伍佰、謝金燕、張惠妹等人演出的「富南斯」集團，因涉嫌吸金30億昨天遭檢調搜索，並拘提方姓主嫌等19名被告到案，晚間將依違反銀行法移送北檢複訊，但外籍負責人白偉宏則早一步逃離出境，藝人夏于喬的父親夏世紘也因參與集團運作遭拘提，檢凌晨訊後，依違反《銀行法》罪嫌重大，將夏在內的10名幹部聲請羈押。

檢調接獲檢舉，富南斯集團以AI人工智慧代操美國股票為號召對外招收會員，並以每單位1萬美元，每月保證獲利8％，為了取信會員，富南斯更打出「本金分紅同時給」的幌子，讓會員誤認是正常投資。

檢調發現，依富南斯的計算，以投資折算台幣30萬元的1個投資單位，每月本、利就可取回4萬8千元，約半年就可以拿回投資的30萬元，所以富南斯集團也打出「半年還本、一年翻倍」的口號吸引投資，目前清查的被害會員就約2000人。

不過，令檢調訝異的是，富南斯在會員投資之初就給會員一張「收益表」按月領錢，而富南斯的會員並不關心美股「投資標的」的操作情況，只在每月發錢日對帳確認有「投資獲利」，其他不管不顧，甚至尋找親友一起投資。

據悉，富南斯用「吸新還舊」的方式維持，卻在去年就傳出出金失常。去年英國金融監管機構對富南斯展開調查，遭外媒報導疑似組織犯罪，加上網路上陸續傳出富南斯涉嫌詐騙消息，阿拉伯及東南亞等國金融監管機構也發出警告，投資人才驚覺受騙。

因此被投資人檢舉，檢警調於是展開搜索約談，拘提19人，據悉，藝人夏于喬的父親夏世紘也涉嫌參與該集團運作，也被約談到案。凌晨檢察官複訊後，將夏世紘、白負責人的周姓女秘書及講師林政偉等10人向法院聲押禁見；另7人則5萬到40萬元不等金額交保。

(中時電子報)