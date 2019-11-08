兒童的運動鞋時常會有閃亮亮的燈光，受到孩童與家長的喜愛。然而近日在加拿大的貴湖市發生了一起民宅失火案件，兇手疑似是這雙「發光鞋」。

Ontario mother says her son’s light-up shoes may have caused fire https://t.co/uenNSybchk pic.twitter.com/6Mv0QYmOj9 — CTV News (@CTVNews) November 7, 2019

據《加拿大電視公司新聞網》報導，艾比(Abby Spielmacher)家的發光鞋鞋底突然在車房內「自燃」，當時正逢艾比女兒生日，在派對期間突然有一名女童大喊「大火、大火」，她才發現自家車房的「泥巴間」(Mudroom，原意應是「抖(落)泥巴間」，在西方國家有些傳統房屋設計上，會在外面進屋後先有一個專門放淋濕或沾泥的衣物間，英文即稱作Mudroom)竟冒起接近3呎的大火。

艾比趕緊和丈夫合力將火撲滅，並將燃燒物清離車房外，他們在清理過程發現了以電池供電的發光鞋，鞋底完全被燒焦，懷疑火源就是這雙發光鞋。

事實上發光鞋突然自燃一事，並非首次發生。美國於2016年5月即發生一雙發光鞋無故在車廂中起火的意外事件，而美國也曾出現一宗集體訴訟案件，他們指控當這些以電池供電的運動鞋不慎弄濕後，裡面的電池會造成短路並且起火。這些突然自燃的狀況導致孩童的腳底著火並燒傷。

(中時電子報)