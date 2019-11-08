美國突然撤軍敘利亞、又對土耳其進軍敘國亮綠燈，不僅讓外界批評美國對庫德族背信忘義，更引起北約戰略協調的憂慮。法國總統馬克宏警告，華盛頓背棄盟友，美國與歐洲國家之間決策缺乏協調，「北約正在腦死」，並直稱不能再依靠美國保衛歐洲。

馬克宏（Emmanuel Macron）在10月21日接受《經濟學人》採訪、並於7日刊登的報導指出，馬克宏抨擊川普唐突決定讓美軍撤出敘利亞，而另個北約盟國土耳其，卻在一個攸關利益的地區，採取未經協調的侵略行動，此舉無疑惹火了其他北約成員國。根據北約創立條約第5條「共同防禦」，當北約任一盟國遭受攻擊，會被視為對北約整體的攻擊，但如今被問及是否對此一條仍有信心，馬克宏說：我不知道。

馬克宏表示，川普上任後，歐洲首次與一位「對歐洲計劃秉持不同看法」的總統打交道，而美歐之間的分歧，讓大陸崛起和逐漸走向權威的俄羅斯與土耳其問題，變得更為棘手，加上英國脫歐與歐洲內部政治不穩，種種挑戰是歐洲之前無法想像的。

馬克宏強調，目前北約正在經歷腦死，而美國正「背棄我們」，從美國總統川普逕自從敘利亞東北部撤軍即可證明，如果歐洲國家不馬上清醒過來，將會有巨大風險。他指出，首先在戰略上要把自己視為地緣政治大國，否則歐洲不再掌握自己的命運。

不過對於北約正處於「腦死」一說，德國總理梅克爾7日表示不同意這項說法，「我不認為這種以偏概全的判斷是有必要的，即使我們出現問題且需要振作。」。

(中時電子報)