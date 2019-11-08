日本隊在12強預賽以8比1打敗中華隊，但日本被敲11支安打，贏得不如表面上輕鬆。日本球評上原浩治批評中華隊跑壘不夠積極，才讓差距愈來愈大。最明顯就是首局下「小胖」林泓育深遠的安打，跑者誤判是全壘打而未全力衝刺，結果林泓育只跑到一壘，王威晨停在三壘。

中華隊運氣不佳，如果沒有逆風，林泓育這發兩分炮直接追平比數，氣勢也可逆轉。但畢竟也撞到全壘打牆才落地，如果全力跑壘，林泓育可上二壘，王威晨有可能得分。上原浩治認為即使只得1分也有助於士氣，很可惜中華隊這次進攻1分都沒拿下，差點被完封。

由於提前晉級複賽，中華隊可能心情比較輕鬆，總教練洪一中表示會叮囑球員只要打出去都須積極跑壘。至於欠缺關鍵一棒的原因很複雜，畢竟美職大聯盟球隊在季後賽亦有相同情況，這可能和雙方氣勢有關。複賽是超級循環賽所以不會再碰日本，中華要打到最後獎牌戰(金牌戰與銅牌戰)才有機會復仇。

(中時電子報)