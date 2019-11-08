美國農業部7日表示，大陸購買了13.6萬噸美國大豆，與此同時有關兩國達成貿易協定的樂觀看法推升全球市場。

路透報導，這筆交易約相當於兩船大豆，是11月1日以來首批迅速銷往大陸的美國農產品。與此同時，大陸商務部表示，兩國已同意分階段取消加徵的關稅，但沒有給出具體時間表。

一周出口資料亦顯示，大陸自8月以來首次訂購美國高粱。

美國農業部要求出口商上報每日每種商品在10萬噸及以上的銷售活動。此外，政府會在每周四上午公布所有商品的一周銷售總量。

農業部稱，10月31日止當周向大陸出口銷售的大豆總計為95.63萬噸，為四周高點，期間有82.13萬噸正在運輸。一周發貨量為2月21日止當周以來最高，當時對大陸的出口為138.4萬噸。

自從9月1日大豆銷售年度開始以來，美國出口商共計向大陸出售了大約741.4萬噸大豆，2018年可比期間為71萬3990噸。根據美國農業部的資料，在2017年貿易戰開始之前，大陸原本同意到銷售年度的這個時候，購買1823.9萬噸美國大豆。

當周高粱出口總計12萬3000噸，為截至8月29日當周以來大陸首次同意採購美國供應。大陸是全球最大的高粱進口國，在貿易戰之前大陸的進口量大約相當於美國出口量的80％。

每周出口銷售資料還顯示，大陸同意在當前銷售年度購買2800噸美國豬肉，已記錄發貨量1萬零600噸。

非洲豬瘟疫情爆發重創大陸生豬養殖業，導致國內豬肉價格飆升，大陸已經增加了豬肉進口。即使進口關稅高達72％，大陸仍然在進口美國豬肉。

1518 GMT，芝加哥期貨交易所(CBOT)1月大豆期貨上漲0.015美元，至每蒲式耳9.29美元。

(中時 )