取自報天氣 - 中央氣象局

今天是二十四節氣中的立冬，中央氣象局表示，今天清晨各地低溫約在18至23度，北台灣雲量偏多、整天偏涼，中南部日夜溫差大；明天開始東北季風減弱、轉乾，下周要注意輻射冷卻影響，中部以北低溫可能下探17度。

氣象預報員官欣平表示，從昨天下半天開始東北季風不斷增強，今天北部、東半部雲量偏多，特別是桃園以北到東北部雲量最多，越靠近東北部、基隆北海岸、大台北山區、桃園以北沿海地區，降雨情況會比其他地區明顯，但雨勢斷斷續續，宜蘭要留意有局部大雨的機率，中南部不受影響，都維持在多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今天清晨各地低溫是18至23度，北台灣一整天偏涼，約19至23度，中南部日夜溫差大，白天高溫可以達30度。

氣象局表示，今天水氣變多，明天起水氣變少，一路至下星期一，要留意清晨輻射冷卻現象，其中9日中南部日夜溫差比較大，10日、11日擴大至西半部，且這兩天輻射冷卻現象最明顯，中部以北到東北部低溫可能下探16、17度，台灣各地大概是16到20度的低溫；至於12、13日東北季風減弱，北台灣稍微回溫，從原本23至25度回升到26至27度。

另外，氣象達人彭啟明在臉書分析，立冬的「冬」有「終」或是「凍」的意思，古代習慣以立冬為冬季的開始。古代有個習俗，如果立冬當日是晴天，一個冬天都會寒冷；如果立冬當日是陰雨天，反而一個冬天都不是很冷，是暖冬。以前時代沒有氣象預測或像現在有較好觀測，只能用這種印象的感覺。

東北風增強 北部飄雨溫降

(中時 )