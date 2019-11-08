營救流浪動物超過20年的台灣動物緊急救援小組遇罕見案例！高雄市茄萣區一隻流浪犬，頭頸部掛著一顆重達460公克的巨大腫瘤，在工地一帶流浪，引起關注；台灣動物緊急救援小組獲報趕往營救，獸醫師檢傷後發現腫瘤是從頸圈的扣環中增生出來，研判是頸圈長期磨擦刺激導致組織病變，病犬經手術切除腫瘤後恢復良好，但因傷口較大，仍在住院治療中。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，許多流浪犬因小時候被戴上頸圈，遭遺棄或走失時頸圈沒有取下，狗兒越長越大，頸圈就與皮肉磨擦，常造成頸部整圈潰爛的案例；但這次救回的病犬，頸圈長期刺激頸部組織造成病變，從頸圈的扣環中增生出一顆巨大腫瘤，是台灣動物緊急救援小組成立20年來前所未見。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，這顆頸部腫瘤直徑約有8公分，切下後量測重達460公克，算是相當罕見的案例；目前腫瘤切片送往病理檢驗，希望能進一步了解腫瘤型態及組織不正常增生等原因；獸醫師說，病犬在完成腫瘤切除手術後狀況良好，但因傷口較大，仍需住院控制感染等併發症。

台灣動物緊急救援小組是昨天接獲通報，在高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，最近出現一隻流浪犬，頭頸部掛著一顆巨大腫瘤，在工地一帶徘徊，引起關注；現場工作人員見狗兒頭掛腫瘤模樣駭人，乃向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成與多位志工趕往現場展開營救任務，雖然傷犬怕人，但還好個性溫和，救援過程尚稱順利。狗兒上車前，現場有許多工作人員圍觀，直呼沒看過這麼大顆的腫瘤，「牠真的好可憐！」

(中時 )