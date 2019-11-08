愛彼表鎖定年輕市場推出的Code 11.59腕表，則拿下「最佳複雜男表獎」。（Audemars Piguet提供）

愛彼表充滿時尚感的皇家橡樹JUMBO超薄表則拿下「最佳ICON表」。（Audemars Piguet提供）

寶格麗Serpenti Misteriosi Romani鑽表拿下「最佳珠寶表獎」。（BVLGARI提供）

寶格麗今年以Octo Finissimo Chronograph GMT計時碼表拿下「最佳計時碼表獎」。（BVLGARI提供）

江詩丹頓「Twin Beat」雙振頻萬年曆腕表有休眠功能，如期拿下「最佳創新獎」。（Vacheron Constantin）

愛馬仕Arceau L'heure de la lune月相表拿下「最佳日曆與天文學獎」。（HERMES提供）

香奈兒J12表拿下本屆日內瓦高級鐘表大賞的「最佳女表」。（CHANEL提供）

獨立製表師Kari Voutilainen結合日本漆器工藝和西方的馬賽克工藝打造「Starry Night Vine」腕表，奪得最佳藝術工藝獎」。（Voutilainen提供）

獨立製表師Kari Voutilainen以新作28ti腕表拿下「最佳男表」。（Voutilainen提供）

有鐘表界奧斯卡之稱的日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）昨日公布得獎名單，今年最大的贏家是愛彼表（Audemars Piguet），一口氣拿下最大獎項「金指針獎」、「最佳複雜男表」和「最佳ICON獎」三項大獎，其次是寶格麗（BVLGARI），拿下「最佳珠寶表」和「最佳計時碼表」兩個獎項，獨立製表師Kari Voutilainen拿下「最佳男表」和「最佳藝術工藝獎」，也是實至名歸。

今年是鐘表界最嚴峻的一年，但也是GPHG大賞參賽表款精銳盡出的一年，各家品牌致力研發新技術和新創意的好表，讓人耳目一新。近幾年超薄競賽一直是寶格麗和伯爵（PIAGET)的天下，以超薄技術著稱的愛彼以皇家橡樹超薄萬年曆表（Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin）拿下最大獎「金指針獎」，搭載厚度僅2.89mm的5133超薄自製機芯，整支表也僅有6.3mm，在如此局限扁薄的空間要容納256個零件，展現超強的工藝，讓人見識到誰才是超薄表的霸主。

除了超薄萬年曆表，愛彼表鎖定年輕市場推出的Code 11.59腕表，則拿下「最佳複雜男表獎」，充滿時尚感的皇家橡樹JUMBO超薄表則拿下「最佳ICON表」。

寶格麗近幾年一直是GPHG的常勝軍，今年以Octo Finissimo

Chronograph GMT計時碼表和Serpenti Misteriosi Romani鑽表分別下「最佳計時碼表」和「最佳珠寶表」，一王一后的組合，展現品牌在製表和珠寶兩大工藝的傲人成就。

在今年SIHH大放異彩的江詩丹頓（Vacheron Constantin）

「Twin Beat」雙振頻萬年曆腕表，因可以休眠節省動能而被暱稱為「睡美人表」，如期拿下「最佳創新獎」。採用全新升級機芯的香奈兒J12表，則拿下本屆的「最佳女表」，愛馬仕（Hermes）的「月讀」Arceau Lheure de la lune月相表則拿下「最佳日曆與天文學獎」（Calendar and Astronomy PRIZE）。

日前才受邀訪台的獨立製表師Kari Voutilainen也表現不俗，以新作28ti腕表拿下「最佳男表」，並以結合日本漆器工藝和西方的馬賽克工藝打造「Starry Night Vine」腕表，奪得「最佳藝術工藝獎」。

(中時 )