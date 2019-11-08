愛彼表鎖定年輕市場推出的Code 11.59腕表，則拿下「最佳複雜男表獎」。（Audemars Piguet提供）
愛彼表鎖定年輕市場推出的Code 11.59腕表，則拿下「最佳複雜男表獎」。（Audemars Piguet提供）
愛彼表充滿時尚感的皇家橡樹JUMBO超薄表則拿下「最佳ICON表」。（Audemars Piguet提供）
愛彼表充滿時尚感的皇家橡樹JUMBO超薄表則拿下「最佳ICON表」。（Audemars Piguet提供）
寶格麗Serpenti Misteriosi Romani鑽表拿下「最佳珠寶表獎」。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Misteriosi Romani鑽表拿下「最佳珠寶表獎」。（BVLGARI提供）
寶格麗今年以Octo Finissimo Chronograph GMT計時碼表拿下「最佳計時碼表獎」。（BVLGARI提供）
寶格麗今年以Octo Finissimo Chronograph GMT計時碼表拿下「最佳計時碼表獎」。（BVLGARI提供）
江詩丹頓「Twin Beat」雙振頻萬年曆腕表有休眠功能，如期拿下「最佳創新獎」。（Vacheron Constantin）
江詩丹頓「Twin Beat」雙振頻萬年曆腕表有休眠功能，如期拿下「最佳創新獎」。（Vacheron Constantin）
愛馬仕Arceau L'heure de la lune月相表拿下「最佳日曆與天文學獎」。（HERMES提供）
愛馬仕Arceau L'heure de la lune月相表拿下「最佳日曆與天文學獎」。（HERMES提供）
香奈兒J12表拿下本屆日內瓦高級鐘表大賞的「最佳女表」。（CHANEL提供）
香奈兒J12表拿下本屆日內瓦高級鐘表大賞的「最佳女表」。（CHANEL提供）
獨立製表師Kari Voutilainen結合日本漆器工藝和西方的馬賽克工藝打造「Starry Night Vine」腕表，奪得最佳藝術工藝獎」。（Voutilainen提供）
獨立製表師Kari Voutilainen結合日本漆器工藝和西方的馬賽克工藝打造「Starry Night Vine」腕表，奪得最佳藝術工藝獎」。（Voutilainen提供）
獨立製表師Kari Voutilainen以新作28ti腕表拿下「最佳男表」。（Voutilainen提供）
獨立製表師Kari Voutilainen以新作28ti腕表拿下「最佳男表」。（Voutilainen提供）

有鐘表界奧斯卡之稱的日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）昨日公布得獎名單，今年最大的贏家是愛彼表（Audemars Piguet），一口氣拿下最大獎項「金指針獎」、「最佳複雜男表」和「最佳ICON獎」三項大獎，其次是寶格麗（BVLGARI），拿下「最佳珠寶表」和「最佳計時碼表」兩個獎項，獨立製表師Kari Voutilainen拿下「最佳男表」和「最佳藝術工藝獎」，也是實至名歸。

今年是鐘表界最嚴峻的一年，但也是GPHG大賞參賽表款精銳盡出的一年，各家品牌致力研發新技術和新創意的好表，讓人耳目一新。近幾年超薄競賽一直是寶格麗和伯爵（PIAGET)的天下，以超薄技術著稱的愛彼以皇家橡樹超薄萬年曆表（Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin）拿下最大獎「金指針獎」，搭載厚度僅2.89mm的5133超薄自製機芯，整支表也僅有6.3mm，在如此局限扁薄的空間要容納256個零件，展現超強的工藝，讓人見識到誰才是超薄表的霸主。

除了超薄萬年曆表，愛彼表鎖定年輕市場推出的Code 11.59腕表，則拿下「最佳複雜男表獎」，充滿時尚感的皇家橡樹JUMBO超薄表則拿下「最佳ICON表」。

寶格麗近幾年一直是GPHG的常勝軍，今年以Octo Finissimo

Chronograph GMT計時碼表和Serpenti Misteriosi Romani鑽表分別下「最佳計時碼表」和「最佳珠寶表」，一王一后的組合，展現品牌在製表和珠寶兩大工藝的傲人成就。

在今年SIHH大放異彩的江詩丹頓（Vacheron Constantin）

「Twin Beat」雙振頻萬年曆腕表，因可以休眠節省動能而被暱稱為「睡美人表」，如期拿下「最佳創新獎」。採用全新升級機芯的香奈兒J12表，則拿下本屆的「最佳女表」，愛馬仕（Hermes）的「月讀」Arceau Lheure de la lune月相表則拿下「最佳日曆與天文學獎」（Calendar and Astronomy PRIZE）。

日前才受邀訪台的獨立製表師Kari Voutilainen也表現不俗，以新作28ti腕表拿下「最佳男表」，並以結合日本漆器工藝和西方的馬賽克工藝打造「Starry Night Vine」腕表，奪得「最佳藝術工藝獎」。

(中時 )

#日內瓦 #鐘表大展 #工藝 #腕表