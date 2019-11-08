民進黨總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜誰更苦民所苦？也許近日的南港豪宅案，讓韓國瑜飽受批評，但許多韓粉仍不離不棄相挺韓國瑜，就是相信韓國瑜在選舉一定會被民進黨抹黑。對此身為資深韓粉的前帶團導遊就舉例，「同樣對待身障人士，韓國瑜會馬上跑去協助，蔡英文則是穩如泰山，完全不為所動。等人步履蹣跚地走來。根本高下立判」。

資深韓粉「貝勒爺開炮」在臉書PO文稱，觀看一個人所做的事，再觀察他做這件事的動機，然後詳細察看他做這件事後是不是心安理得。利用這種方法觀察一個人的正邪，他怎麼還可能掩藏得住呢？」。

該韓粉舉例，韓國瑜最近探望一位身障人士，聽著該女士的發言，眼角不由滲出淚水。

再看一部短影片，蔡英文在台上等候合影，旁邊一位行動不便的男士腳步蹣跚地走過來，有人情味的會馬上過去攙扶，我們的大總統卻穩如泰山，完全不為所動。姿態上還是以自我為中心，完全沒有把別人擺在眼裡。

資深韓粉臉書粉絲團「貝勒爺開炮」是一位部落格版主，總點閱數有八千七百多萬。每天平均有數百人會看他文章。創作過3千6百多篇文章，單篇文章最高達到4萬多點閱。

(中時電子報)