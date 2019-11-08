陸媒《環球時報》8日社評指出，印度首都新德里連日來被渾濁霧霾籠罩，英國媒體形容「宛如毒氣室」。不少印度網友都提到大陸治霾成效。這幾天北京藍天白雲、秋色宜人，確實和新德里對比鮮明。大陸近6年大氣汙染治理實踐中，探索形成了「政府主導、部門聯動、企業盡責、公眾參與」的大陸模式。這是一套超大手筆的組合拳。

根據美國駐印度使館公布消息，新德里空氣微塵含量比世衛組織規定的標準高出19倍。另據聯合國報告，世界上15個汙染最嚴重城市有14個在印度。西方多家機構還引用更觸目驚心資料說，每年有100多萬印度人因空氣汙染死亡。

社評表示，大陸在2013年打響了史無前例的「藍天保衛戰」。當時包括北京在內多座城市已有數年重霾汙染。同樣是美國使館公布PM2.5資料，常成為大陸互聯網上的熱點話題，引發大量不滿和抱怨。

社評稱，顯然霧霾不挑地方，不分政治體制，是很多開發中國家在一定發展階段都要面臨的嚴峻挑戰。但大陸和印度案例說明，不同體制對霧霾的治理效果確有很大區別。不可否認，在這場「藍天保衛戰」中，大陸體制體現出了較為明顯的優越性。

民之所望，施政所向。對老百姓前些年要求治理空氣汙染的呼聲，大陸政府快速做出了回應，且言必信行必果。生態環境部今年6月發布的《大陸空氣品質改善報告(2013-2018年)》總結稱，在最近6年的大氣汙染治理實踐中，大陸探索形成了「政府主導、部門聯動、企業盡責、公眾參與」的大陸模式。這是一套超大手筆的組合拳。

反觀印度，雖然民怨也很大，政府也相繼做出了一些回應，但效果如何大家都看到了。由於體制的原因，印度政府、企業和社會在治理霧霾上很難形成強大合力，不同黨派相互扯皮，政客們真正在乎的只是選票。沒有壯士斷腕的決心，沒有一呼百應的號召力，沒有雷厲風行的執行力，要想制服霧霾自然很難。

值得一提的是，大陸在大力治理霧霾的這幾年，經濟保持了6％以上的增長，整體發電量在持續增加，現代化水準不斷提高，大陸在環保和經濟發展之間實現了難能可貴的平衡。印度經濟總量只有大陸1／5，而近幾年經濟增速和大陸大致持平，能源消耗量遠低於大陸。它的空氣汙染這麼重，為世界的環保提供了另一個案例。

(中時 )