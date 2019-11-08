最近由於快艇球星里歐納德輪休引發不小爭議，勇士總教練科爾也跳出來給予回應，他建議聯盟應該縮短例行賽賽程，給球員更多休息與訓練時間，「我感覺例行賽應該是75場，而非82場，這聽起來減少的並不多，畢竟才少7場比賽。」

科爾很清楚減少例行賽場次，意味著聯盟收入變少，「這代表著更少的收入，每個人都會同樣這點，這樣會影響每一個人的薪水與底線等等，所以並非像是說讓我們這樣做如此簡單，但我認為減少例行賽場次的做法，應該可以行得通。」

「是否讓球員輪休，是個很棘手的問題，球迷每天晚上當然都想看到球員上場，但作為一名教練，你想要確保球員是健康的，能在比賽關鍵時刻派上用場，」科爾表示，「所以如何掌握其中的平衡點，我想應該是相當困難的事情。」

在勇士過去幾年爭冠期間，科爾也曾多次輪休球員，更能明白教練的苦衷，「你這樣做是因球員需要，無論是困擾很久的傷病或疲勞，以及長時間季後賽征戰，每隊都是獨特的，身為教練必須做出聯盟規則允許範圍之內的最佳決定。」

(中時電子報)