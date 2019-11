「情歌天后」梁靜茹,九月底時公開認了離婚一事,不過在這之前好友范瑋琪就疑似走漏消息,因此成為網友砲轟對象,日前范瑋琪PO出和好友小S合照時,竟被質疑冷落梁靜茹遭酸,讓她忍不住反嗆網友。

范瑋琪日前Instagram上傳與小S合照,只見兩人頭靠頭相擁在一起,接著寫道:「I like people who can joke around and then having a real conversation with......」,似乎在感謝小S多年來的陪伴,不過卻遭網友嘲諷:「又不跟梁靜茹好了」,但這次范瑋琪似乎不願意再忍氣吞聲,直接反擊:「好得很,謝謝你關心」。

范瑋琪PO小S合照遭酸。(圖/范瑋琪IG)

雖然屢被指出與梁靜茹感情變質,但梁靜茹在之前就曬出與范瑋琪合照,並強調「一直很相愛」,力撇兩人不合傳聞。

(中時電子報)