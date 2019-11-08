挺吳派發起挺吳敦義列不分區連署。（黃福其攝）

國民黨主席吳敦義5日坦言考慮自列不分區安全名單第8名至第10名，挺吳派開始發動連署，但此一動作加深國民黨內對立，鬥爭更加劇烈，使其選情雪上加霜。對此，前國民黨員李正皓痛批，都什麼時候，國民黨還在搞這種「黃袍加身」的戲碼，民進黨都兵臨城下了，吳居然只關心能否進入不分區立委名單，而知名主持人看完連署書驚呼，吳敦義是在開幹趙少康嗎！

吳敦義坦言考慮自列不分區安全名單第8名至第10名後，引發黨內挺吳派與反對派交鋒。挺吳派現在進一步發動連署，指「吳敦義的條件，足以勝任領導國家、傳承小蔣總統勤政愛民精神、培植清廉專業的執政團隊，總統之職當之無愧。」以「選賢與能才是百姓唯一訴求」，因此支持吳列不分區立委。

對於吳敦義這個舉動，前國民黨員李正皓直接在政論節目《關鍵時刻》上痛批，現在都已經是什麼時刻！國民黨居然在玩黃袍加身戲碼，拱吳敦義當不分區！現在國民黨的Line群組裡面，都在傳挺吳連署書，裡面內容竟肉麻寫著「吳敦義的條件，足以勝任領導國家、傳承小蔣總統勤政愛民精神、培植清廉專業的執政團隊，總統之職當之無愧。」

看完這份連署書，李直言，現在民進黨都已大軍壓陣，國民黨居然在搞黃袍加身戲碼！李更怒批吳敦義，如果韓國瑜垮掉，吳還有什麼不分區立委？他一直都不反對吳敦義進不分區，可是吳要分得起輕重嗎！這個時候，民進黨已經把刀架在韓國瑜脖子上，吳居然還在搞不分區安全名單，國民黨都要亡黨了，居然還在搞不分區，國民黨到底在幹嗎！

主持該節目的主持人劉寶傑也表示，民進黨都已鋪天蓋地殺過來了，已兵臨城下，準備萬箭齊發，吳敦義竟還在搞「選賢與能，才是百姓唯一的訴求」，都到了這個時刻，吳敦義擔心的竟然是能否列入不分區立委安全名單，不知道國民黨都要垮了嘛！

劉寶傑更稱，挺吳敦義列不分區立委的連署書已經是「吃了秤砣鐵了心」，吳已經不在乎外界怎麼評論、怎麼說！劉接著指著連署書最後寫的「警告平庸無貢獻的政客名嘴，不要用自身粗淺見解，阻撓賢才、陷害忠良」，念完這段話，劉直呼，吳是在說趙少康嗎？因為趙少康不是在講「你不要放在安全名單，我都願意放在不分區21名」，劉寶傑斷言，吳敦義這個動作，就是「在跟趙少康開幹了」！

(中時電子報)