國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，成綠營攻擊焦點。網友表示自己在高雄鳳山台88線旁住了20多年，第一次見到汙水淤泥處理車抽水溝汙泥，讓他激動大喊：「感謝高雄市政府。」其他網友也大讚，更籲在地居民都出來為韓伸張公道。
網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「鳳山88快速旁住二十多年，第一次見到汙水淤泥處理車抽水溝汙泥，有效防止積水及蚊蟲滋生，感謝高雄市政府。」
文章一出，迴響熱烈，獲近1500個讚與近百次分享。網友紛紛回應「我看到很多地方都有在抽」、「那陳菊時代抽什麼？」「從前在馬路上，不容易看得到，現在時常就出現在眼前，哇，天啊人家不知你們默默做什麼工作」、「已經做到這個程度了，還被高雄的有些市民嫌棄說韓國瑜沒在做事，真的冤枉啊！」「高雄朋友們，要出來講實話，有你們的一句話 ，卡贏韓市長團隊講十句話，感恩喔！」
(中時電子報)
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