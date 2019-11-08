高雄小港驚傳一起狠心的棄嬰案件。一對同居情侶因無力扶養幼嬰，竟將剛出生的嬰兒裝袋丟棄至小港區一處空地，警方聞訊趕到現場時，該新生兒僅剩下白骨與支離破碎的殘骸，生前恐遭野狗啃食，這對狠心的小爸媽也依刑法遺棄（黃男涉和誘罪嫌）移送高雄地檢署偵辦。

經調查，這對小爸媽分別是現年28歲的黃男與19歲的宋女，兩人皆是失蹤人口。據悉，宋女為隔代教養在網路上結識黃男後，便離家與黃男同居。兩人在台中遭警方查獲維協尋人口後依法通報轉介社會局。

不料，社會局卻驚覺宋女懷有身孕已分娩，然而對幼嬰的去向交代不清。在詢問後兩人方坦承於家中產後即將嬰兒棄置小港區華山、敬業路旁空地。警方循線找到了嬰兒的遺體，目前兩人依照遺棄(黃男涉和誘罪嫌)罪名交由高雄地檢署偵辦，不過若追查後發現該嬰兒遭遺棄當時仍有生命跡象，那麼罪名將成「遺棄致死」偵辦之。

(中時電子報)