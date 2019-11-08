網友討論豪宅案。

近日周刊爆出韓國瑜的豪宅案，引來民進黨紛紛見獵心喜、群起攻之，但這事件也引起網友的既視感(似曾相似)，表示這跟去年侯友宜競選新北市長的「文大宿舍案」根本如出一轍，而去年打完的結果卻是蘇貞昌大敗侯友宜30萬票，如今民進黨學不乖，舊戲重演，看來結果也會差不多。

網友在PTT上發文表示，當年文大宿舍案打不倒侯友宜，現在1450們還在拿著豪宅案自嗨；去年民進黨說得有聲有色，蘇貞昌打得頭頭是道，結果呢？「蘇貞昌還不是輸成輸真慘？」如果打文大宿舍案沒用，那麼打南港購屋案會有用嗎？貸款購屋這種稀鬆平常的事也要這樣抹黑，難道就不怕引起正常人的反感嗎？

這名網友表示，當時的事件主角之一，行政院長蘇貞昌到現在對豪宅案一個字都不說，明著就是「過來人」經驗，認為打這件事根本沒用，而1450們卻洗版面洗成這樣，一點都學不到教訓，看來被逆轉的壓力真的很大，讓他們的理智全都斷線了！

(中時電子報)