有網友在臉書「加藤軍路邊隨手拍」分享2張照片，一名全身穿著白色背心、短裙、帽子與鞋子的女子，趴在鐵軌上與身旁友人討論如何拍照，還露出修長美腿、小蠻腰與雪臀，不料網友對「養眼照」不領情，反而直呼「太危險了，應該要肉搜她！」。

女子跪趴在鐵軌上拍照，雪臀全露出。（圖／翻攝自加藤軍路邊隨手拍）

台灣不少觀光景點融入鐵道元素供觀光客拍照，因仍有部分鐵軌在運作，都會警示「嚴禁跨越軌道」，結果原ＰＯ目擊這名全白的短裙妹，跪趴在鐵軌上拍照，讓他目睹後感到氣憤。

網友發現，照片中的地點是南投車埕火車站，周圍保存不少日式建物與伐木業興盛時期景象，假日都能吸引許多民眾朝聖，不過該火車站仍有火車運轉，有警示民眾避免在鐵軌上行走、拍照、注意安全。

網友看到照片生氣留言：「快肉搜我來懲罰他」、「這肯定要肉搜的」、「太危險了，應該要肉搜一下！」、「我都放大檢視，這的確不妥！」、「好危險啊」、「拍攝者不救？」。

(中時電子報)