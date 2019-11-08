中美兩國官員7日表示，雙方同意取消在長達16個月的貿易戰中對彼此商品加徵的關稅，作為第一階段貿易協議的一部分，這顯示出雙方為解決衝突而進行的磋商取得了進展，儘管仍存在分歧。目前，美國總統川普和大陸國家主席習近平計畫在年底前簽署該協議。

外界普遍預計，這份臨時貿易協議將包括，美國承諾取消將於12月15日生效的約1560億美元大陸進口商品加徵的關稅，這些商品包括手機、筆記型電腦和玩具等。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容商定。

大陸商務部表示，兩國已同意分階段取消加徵的關稅，但沒有給出具體時間表。

在全球兩大經濟體間的貿易戰中，川普把對數千億美元大陸輸美商品加徵關稅作為主要武器。取消關稅的可能性，即使是分階段進行，仍遭到川普在白宮內外的多位顧問，以及連任競選團隊的強烈反對。

目前，共和黨議員敦促川普政府將任何取消關稅的行動與北京方面遵守協議具體條款的情況掛鉤。一名國會消息人士說，應根據大陸遵守協議的情況，逐步取消這些關稅。

(旺報 )