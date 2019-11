美國一名紐約州法官今天以總統川普濫用同名慈善基金會、導致基金用於他的2016年總統競選活動為由,諭令他支付200萬美元(約新台幣6134萬元)。

路透社報導,紐約州曼哈頓最高法院法官斯卡普拉(Saliann Scarpulla)指示將這筆錢交付給8家非營利組織。此事與紐約州檢察長對川普及他3名成年子女提告有關,涉案的川普基金會(Donald J. Trump Foundation)現已解散。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示,她的辦公室已與這個基金會和基金會主管達成協議,以終結這起由前任紐約州檢察長恩德伍德(Barbara Underwood)去年6月興起的訴訟。

詹樂霞表示,川普承認「因個人因素誤用川普基金會的基金」,並同意若創設新的慈善組織,他的相關活動將受到限制。川普基金會去年12月已同意解散。

詹樂霞還說,川普的子女小唐納(Donald Jr.)、艾瑞克(Eric)和伊凡卡(Ivanka)同意接受有關慈善組織幹部職責的「強制訓練」。

詹樂霞聲明指出:「法院的判決以及我們談判達成的和解,都是我們致力保護慈善資產並對濫用善舉以圖私利者究責的重大勝利。」

川普在推特上為川普基金會辯護,宣稱這個基金會是「非常有效益的慈善事業」,只是「出現一些小小的技術性違規」。

法官諭令川普支付的200萬美元,料將分送陸軍緊急救援機構(Army Emergency Relief)、兒童援助協會(Children's Aid Society)、城市流動供膳車(City Meals-on-Wheels)、聯合黑人學院基金會(United Negro College Fund)、美國大屠殺紀念館(United States Holocaust Memorial Museum)、瑪莎餐桌(Martha's Table)、Give an Hour及United Way of the National Capital Area機構。

(中央社)