蒼龍型最新潛艦「鬥龍」號下水

日本海上自衛隊6日在川崎重工神戶廠舉行了最新潛艦「鬥龍」（Toryu，SS-512）號的下水儀式，接著將設置裝備，並進行海試，預定約2021年3月前後服役。

據共同社和《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，「鬥龍」是蒼龍型主力潛艇的第12艘，和2018年10月下水的第11艘「凰龍」號一樣，也搭載了鋰電池，遠比傳統安裝鉛酸電池的潛艦潛航時間長，而日本是全球第一個在柴電潛艦（SSK）上安裝鋰電池的國家。

除了日本外，韓國也在積極研發鋰電池潛艦。先前韓國國防採購計畫管理局（DAPA）便公告，下一代攻擊潛艦將安裝鋰電池，而與鉛酸電池相比，鋰電池放電時間更長，可以使潛艦的潛航時間延長一倍。韓國正在打造新一代KSS-III島山安昌浩級柴電攻擊潛艦，目前已有3艘下水，而第2批的3艘將會採用鋰電池。

海自的資料顯示，「鬥龍」全長84米、寬9.1米，標準排水量為2950噸，是全球規模最大的柴油潛艦。它可搭載約65人，水中最高時速約20海浬，造價約690億日圓（約193億台幣），目前部署地點未定。

蒼龍級潛艦上的武器裝備包括6 支533公厘魚雷發射管,能發射日本自製的89式重型魚雷，或是UGM-84C 「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈。

此外，它的潛航深度約為600米，採用了2具川崎12V 25/25柴油發動機，以及4套川崎∕考庫姆（Kockums）V4-275R型絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統。

「鬥龍」意為勇猛善戰的龍，名稱源自加古川激流穿越奇石的兵庫縣加東市名勝「鬥龍灘」。防衛省與川崎重工相關人士等約380人出席了儀式，「鬥龍」在海自海上幕僚長山村浩剪綵後，從船塢滑入水中。

(中時電子報)