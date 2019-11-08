雙11購物節開跑已一周，樂天市場觀察去年雙11活動期間，站上男女性消費占比4：6，今年女性買家更是激增2倍，美妝類別商品異軍突起，業績已成長30%；身為日系電商代表的樂天市場，看準台人旅日藥妝消費趨勢，此次雙11購物節首波主打「必勝攻略」與夢幻品牌聯盟，今日再度搶攻女性消費力，宣布重磅聯手跨境「日本直送美妝」（日本樂天官方旗艦店）於站上盛大開館，網羅日系品牌美妝、日本生活消費用品及日本地區限定美妝等商品。

即日起至11/13，以全館下殺5折起、面膜111元整點瘋搶、超狂33%回饋優惠、高倍數點數回饋、599免運、多項好康歡慶開館；活動高潮一波接一波，樂天市場於雙11活動期間不僅狂撒3,000萬優惠券、夢幻單品1折起、人氣名店賺11%點數回饋、刷卡金回饋最高2,000元外，11/10-11兩日於樂天市場站上刷樂天信用卡最高還可享高達33%的優惠回饋。

為回饋廣大的消費民眾，樂天市場今日宣布加碼日系美妝結帳現享77折，讓民眾可用市場最優惠輕鬆擁有夢幻商品及日系美妝商品；為雙11購物節做最後衝刺，期望業績成長超過50%，再創銷售巔峰。

根據日本觀光廳公布訪日外籍旅客相關統計數據，台灣人赴日旅遊人數連年刷新高，截至2019年9月，旅日人次飆升至373萬，較去年同期成長1.3%、9月單月成長14.3%，達37.6萬人，台灣人赴日旅遊消費金額更是高達1,457億日幣。

其中，日本藥妝品類深受台灣人喜愛，許多民眾赴日必定大批掃貨美妝、藥妝產品回台代購，購物費更是高達572億日幣，讓藥妝通路成為台灣旅客赴日必逛的行程之一。

樂天市場雙11購物節看準日本消費稅調漲新制上路及鎖定台灣人喜愛日本商品的購買力不斷攀升，推出「日本逛台灣買更省錢」的購物模式，主打「MIJ」日本製商品、日本直送，讓民眾免出國即可用最優惠的價錢擁有日本熱銷的藥妝、家電、美食必敗清單。像是累積銷售已突破十億片的日本第一面膜品牌LuLuLun ，樂天市場推出日本地區限定美妝LuLuLun地區限定款面膜35片組破盤77折（原價900元，特價699元）、高知縣YUZU天然柚香精油身體按摩去角質磨砂膏下殺五折起（原價1,285元，特價656元），還有獨家推出女性最熱愛瘋搶的自拍神器CASIO TR MINI 聚光蜜粉機（原價3,990元，特價3,000元），男性必備Panasonic 國際牌 ES-ST6R 電動刮鬍刀65折起（原價4,999元，特價3,279元），領優惠券下單立即折111元，於11/10-11刷樂天信用卡滿額最高還可享33%回饋，讓單身男女在光棍節也能完「美」生活。

樂天市場進一步觀察站上消費者的購物行為發現，喜愛日系風格的消費者會進行「一條龍式」的購買，從家居用品、家電到廚房用品，將家中打造整體的日系風格，像是於房間鋪設日本原裝進口的airweave x LOFTY 美顏枕（原價8,210元，特價7,799元）、airweave創新薄墊（原價43,540元，特價41,363元）及在日本文化最經典的網購限定版暖桌用被（原價1,390元，特價1,320元）享用熱呼呼的人氣夯品日本第一經典日清杯麵40入（原價3,960元，特價3,000元）、日清兵衛豆皮烏龍碗麵48入（原價3,792元，特價3,596元），將房間營造出溫暖的日系氣息；除此之外，下殺45折的日本製多彩個性便當盒（原價1,603元，特價715元）、日本製Bisque Zelt 森系餐具組（原價846元，特價357元）、73折日本TWINBIRD多功能製麵包機（原價5,369元，特價3,899元）、66折的日本國際牌Panasonic廚餘處理機（原價32,001元，特價21,111元）更是穩站廚房類用品熱銷排行榜，價差可高達萬元以上，讓消費者不用辛苦到日本搬貨回台，於雙11期間於樂天市場站上購買還可享高額點數、刷卡金回饋及優惠券折扣，一指下訂即可輕鬆掃貨打造日系家居風格！更詳細優惠請上官網查詢。

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