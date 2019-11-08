年度最大購物慶典雙11熱潮持續延燒，台灣不僅從線上到線下都有雙11促銷活動，東南亞各地也持續引發雙11活動以帶動網路購物需求。網路家庭（8044-tw）整合集團資源，啟動「ONE PChome」集團聯手迎戰雙11，旗下泰國當地的PChome Thai平台今（8）日宣布即日起至11月底在泰國推出「11.11 The Taiwanese Crazy Sale」免運購物節，全站超過50萬台灣商品免運直送泰國，以協助台灣中小企業進軍泰國市場、打造跨境電商新南向的道路。

此外，PChome Thai也聯手中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)和財團法人商業發展研究院(CDRI)，於11/9當天在泰國曼谷市中心Central Rama9百貨公司舉辦『雙11 台灣瘋狂特賣節』(11.11 The Taiwanese Crazy Sale)，主打台灣商品體驗會以及藝人粉絲互動等線下活動，並邀請泰國當地知名藝人出席，讓現場消費者可以親身體驗台灣商品的魅力。

PChome Thai 總經理蔡文雄表示，東南亞區域網路經濟市場占比最大者為電子商務，2019年市場規模將達380億美元，泰國電商市場近年來發展迅速，當地消費者的購買力跟消費意願都很強，有助於我們推廣跨境電商將台灣及其他海外商品帶進泰國消費市場的策略。

相較於日、韓、中國商品，台灣商品的辨識度較低，我們泰國當地的團隊也為台灣商品設計泰文slogan與泰國消費者溝通，「台灣商品，品質優良、價格動心」，賦予台灣商品品質好、價格適中、CP值高，值得購買的產品定位。為協助台灣中小企業開拓東南亞市場，透過PChome Thai銷售到泰國市場，今年雙11活動，PChomeThai更全面補助跨境直送泰國商品的國際運費。

今年PChome Thai預計於 11/9當天邀請泰國當地知名藝人在泰國曼谷中心Central Rama9百貨公司舉辦『雙十一 台灣瘋狂特賣節』(11.11 The Taiwanese Crazy Sale)，活動中包含臺灣商品體驗會以及藝人粉絲互動等線下活動。現場展示介紹多樣的MIT 微笑標章認證 商品，還有台灣之光遊客最愛品牌三點一刻、芋頭酥、鳳梨酥、珍珠奶茶…等。預期由臺灣特色小吃帶動氛圍，透過泰國藝人與粉絲互動試吃台灣小吃，讓泰國消費者對台灣商品有更進一步的認識與共嗚。

2015年PChome邁向東南亞市場第一站，於泰國成立PChomeThai，以跨境商品作為與當地消費者市場溝通的主軸，提供多樣、高品質的海外商品以擄獲泰國消費者的心，與競爭對手做出差異化，致力成為泰國最豐富跨境物件的電商平台。

(工商 )