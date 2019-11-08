已經快滿1年沒有打球的「甜瓜」安森尼，至今仍然處於乏人問津窘境，8日受訪時無奈表示，「我2000％想回NBA打球，請你們幫我把這句話上個頭條吧！」充分展現出他當前的尷尬處境，可惜到現在還是沒有NBA球隊願給他機會。
「關於這個問題，我不想討論太多，不過我落到沒有球打的地步，應該比較讓我吃驚吧，」目前仍在紐約進行自主訓練的安森尼表示，「我只能等看看接下來會發生什麼事情，現在的話，我只能陪在家人身邊，現實就是這樣的無奈。」
從去年11月跟火箭宣告分道揚鑣，安森尼如今陷入沒人要的地步，儘管先前傳出包含湖人、尼克、籃網等隊都有興趣，可惜都是「假新聞」，就算有著「小皇帝」詹姆斯、保羅等好友還在聯盟打球，卻沒辦法幫忙甜瓜找到新東家。
美媒日前分析過安森尼為何沒有球隊敢找，最主要的原因還是擔心他在防守端跟不上節奏，只是當前沒有任何一隊高層給他證明自己機會，代表現實有多殘酷，也表示各隊高層已經完全失去對他的信心，以35歲的年紀也不可能改變了。
(中時電子報)
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