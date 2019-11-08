近日不少大專院校期中考，有台大師生發現，非同步課程管理系統「Ceiba」所有學生成績都被改為87分，疑遭駭客入侵，教務處數位學習中心也緊急更新作業。台大校方回應表示，這是該校資工系學生研究資訊安全性漏洞時不小心修改所造成，目前已回復正常。

台大政治系教授王業立6日分享貼文表示：「有同學期中考考不好，拿ceiba出氣嗎？」他並進一步說明，台大ceiba成績登分系統遭駭客入侵，將學生成績全部改成87分，「呃...不能再高了嗎？」

台大教務處8日上午回應，有關6日上午ceiba平台成績被修改事件並不是駭客入侵ceiba，而是該校資工系的學生在做資訊安全性漏洞的研究時不小心修改所造成，事情發生後該學生也立即email告知校方，上午校方收到告知立即關閉該安全性漏洞並且已回復被修改的成績，目前ceiba系統和成績資料已經回復正常。

台大並表示，教務處數位學習中心緊急發出兩份公告，表示Ceiba資料庫資料異常，更正作業後，初步將108學年度上學期的成績回復到11月5日20：00的備份狀態，但因異常資料太龐大，其他學期的成績仍需時間修復。

(旺報 )