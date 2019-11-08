2名自埃及來台工作的男子，8日凌晨外出買東西卻因沒帶鑰匙被鎖在租屋處外，不知所措的兩人只好請社區警衛幫忙報警求助，最後在警方協助下，找到一間能讓他們休息過夜的飯店，並開車載他們前往，員警貼心的舉動讓兩人感動地直呼：「Taiwan Police No.1」。

大園警分局潮音派出所於8日凌晨1時許接獲報案，稱在大園區文興街的社區內有2名外籍人士需要協助，所長林毅閔、警員李晏銘前往關心瞭解，但兩人不會說中文，所長林毅閔遂以簡單的英文與其溝通及確認身分。

2名男子向員警表示，他們是埃及外商公司派駐來台工作，公司幫他們在文興街的社區內租屋，當時他們到附近的便利商店買東西，回家時發現沒帶鑰匙，且同住的另一名室友也不在屋內，想打電話給室友求救，卻沒想到連手機都已沒電，深夜時分找不到鎖匠也無法請公司聯繫房東，身上台幣花光只剩美金，不知道哪裡有可以使用美金的飯店，無計可施之下，只好請警衛協助報警。

員警看兩人衣著單薄，擔心他們在寒風中會著涼，於是協助他們聯繫轄內的喜來登飯店，得知該飯店可以使用美金且還有空房，便載著兩人前往辦理入住事宜，總算讓他們能夠稍作休息，兩人對於台灣警察的熱心表示相當感動，大讚「Taiwan Police No.1」。

(中時 )