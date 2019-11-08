新北市中和區環河西路凌晨發生一起堆高機壓死操作員的意外事故。一名萬姓男子疑似開堆高機搬運貨物進入倉庫時，堆高機翻覆被壓在下方，卻因凌晨時分無人發現，直到清晨才被外出民眾看到，警消獲報後到場救出萬男，但萬姓男子當時已回天乏術。

中和堆高機滑動側翻，駕駛遭壓喪命。

據了解，萬男昨天凌晨從宜蘭載運貨物到中和的工廠倉庫存放，但是在操作過程中，不知為何堆高機翻覆，萬男躲避不及被重壓在下方，由於現場人煙稀少，缺乏目擊者，因此萬男到底有沒有呼救，目前仍不得而知。

意外發生後直到清晨，有外出運動的民眾經過工廠，見到翻覆的堆高機後上前查看，赫然發現竟然有人被壓在下方且已經沒有呼吸，於是立刻報警，警消到場後將傷者救出，發現該名男子已經死亡，經過清查身分是萬姓貨車司機。

警方事後有詢問死者同事，但因為無人目擊，因此無法得知案發狀況，目前正清查是否工廠有監視錄影帶，以釐清案情。

(中時電子報)