熱帶雨林館不只拍美照、看可愛動物！還能利用新科技學知識！2019年漸漸的進入了尾聲，為了讓今年有一個漂亮的結尾並迎接新的一年，台北市立動物園首次結合LINE Beacon推出送豬迎鼠系列活動，做為除舊布新的開始。

11幅精彩的動物寫真大放送，讓您珍藏或分享好友皆相宜。（台北市立動物園提供）

LINE Beacon是什麼呢？遊客透過LINE加【鼠鼠生豐 迎新年】為好友，前往熱帶雨林區即可體驗喔！該區共設置了8顆Beacon發訊機，會在遊客進入熱點區域時自動傳遞訊息至手機，全程使用低功率藍芽裝置，不用擔心耗電問題，可安心開啟，享受一趟充滿驚喜的熱帶雨林探索之旅。

活動自11月9日起至12月8日止，只要帶著智慧型手機就可以參加，每日限量600個名額優先體驗，您可千萬不要錯過喔！（台北市立動物園提供）

那麼這次熱帶雨林探險活動，要怎麼參加呢？只要您來到動物園全新開幕的熱帶雨林區，掃描QRcode加LINE 【鼠鼠生豐迎新年】為好友，就可以跟著鼠年動物大使-水豚卡皮一起展開探索，在行經熱點區域時，自動接收動物訊息，其中11幅精彩的動物寫真大放送，讓您珍藏或分享好友皆相宜。

遊客透過LINE加【鼠鼠生豐 迎新年】為好友，前往熱帶雨林區即可體驗喔！（台北市立動物園提供）

本活動自11月9日起至12月8日止，只要帶著智慧型手機就可以參加，每日限量600個名額優先體驗，請千萬不要錯過喔！

動物園首次結合LINE Beacon推出送豬迎鼠系列活動，做為除舊布新的開始。（台北市立動物園提供）

另外於今年12月14、15號還有台北市立動物園 -「動物御膳房，上菜！」營隊喔！想要體驗看看保育員們是怎麼準備食物並餵食的小朋友們，趕快來抓住2019年尾巴，並到台北市立動物園機關網上報名喔！

今年12月14、15兩日，還有「動物御膳房，上菜！」營隊，趕快來報名。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)