早上起床第一件事先喝一杯水有益健康，但許多人都有疑問，應該先刷牙還是先喝水？喝哪一種水對身體最好？專家解答，早上不刷牙就喝水並不會威脅健康，但盡量不要一起床就喝蜂蜜水，否則不利於血糖控制。

清晨起來喝一杯水，不但可以促進身體代謝，對於血液黏稠的人來說，還可以稀釋血液濃度。由專業營養師和媒體人組成的健康網站《爆炸營養食堂》報導指出，有些人擔心，刷牙前喝水會吞下大量的細菌，不過其實大部分人睡前都會刷牙，因此早上起床先喝水，並不會對身體造成嚴重威脅。

真正要注意的是喝水的方式，專家建議不要一早就喝蜂蜜水，因為含有較多果糖，每100克蜂蜜就有321大卡，屬於高熱量高糖分飲品，不利於血糖控制，尤其是糖尿病、高血脂的人更應注意。此外，不要一次喝太多，就算口很渴，也盡量要一小口、一小口的喝，一次飲用量約200ml左右，才不會加重腎臟負擔。

至於溫度方面，世界衛生組織及權威雜誌《柳葉刀腫瘤學》研究指出，超過攝氏65度以上的飲品屬2A類致癌物，因此建議喜歡喝熱水的人，不論是喝水或任何湯品，溫度都不要超過攝氏65度，否則容易燙傷食道及口腔粘膜。

(中時電子報)