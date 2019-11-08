職業不分貴賤，但總有行業是會讓其它的人羨慕的。近日就有網友在PTT上詢問，做不少行業，都被長輩嫌棄到不行，到底在台灣什麼是最有出息的職業？貼文隨即引起網友回覆，發現原來網友心中最棒的行業是「房東」。

近日有網友在PTT上貼文表示，各種職業似乎都能被長輩嫌棄，做服務業會被說，工時長和門檻低；當外送員會被說，騎車危險又沒保障；文組生被嘴低薪；理組則是被嫌輪班星人；醫師和護理師是爆肝超時工作。那到底在台灣什麼才是最棒的職業？不會再被嘴沒出息？

貼文吸引不少網友回應，「公務員吧！擺爛也不能炒魷魚」、「房東」、「富二代」、「金庸的司機或乾兒子」、「成功的老闆」、「選立委、市長或總統」、「律師」、「做長輩，就不會被嘴了」、「房東＋1」。

但統計過網友的回覆後，最夢幻的職業就是「房東」，現在的年輕人根本買不起房子，更不要說當房東！聽到親戚朋友炫耀早年投資得當買房，現在月收高額租金，讓人超羨慕！

(中時電子報)