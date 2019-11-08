香港科技大學校長史維6日晚間針對周姓學生墜樓事件舉行公開論壇，一名鄭姓陸生離場時遭黑衣人辱罵，一名黑衣人倒地並稱是鄭姓陸生撞倒他，隨後鄭姓陸生遭圍毆、額頭流血。由於視頻顯示鄭姓陸生全程手插口袋，黑衣人疑似假摔；《環球時報》總編輯胡錫進7日深夜發微博表示，「香港的大學怎麼折騰都行，但是不能打內地學生，這是底線。」他要求港科大道歉，否則建議明年陸生都不要報考港科大、大陸企業家停止資助港科大所有項目。

事情的導火索是一起墜樓事件。4日淩晨，香港將軍澳附近有黑衣人示威，港警到場維持秩序，22歲港科大男學生周梓樂被發現在停車場墜樓，腦部受重創，黑衣人指稱周生是「為了躲避催淚彈而墜樓，甚至被推下樓」。4日傍晚，一群黑衣人以「聲援受傷學生」為由聚集港科大校園，史維主動到場瞭解，黑衣人要求史維譴責警方，史維表示「事實到底如何還有待調查釐清」、「強迫他人表態違反言論自由」，黑衣人不滿，包圍史維5個多小時。

6日晚間，史維針對墜樓事件在校內舉行公開論壇，不少陸生手持「支持校長」、「和諧校園」的橫幅力挺史維。鄭姓陸生當時因為有課要先離場，根據視頻顯示，他經過一排黑衣人時有位女生向他叫囂，隨後一名黑衣人在鄭生擦肩而過時軟倒在地，但鄭生全程手插口袋、態度平和。鄭生隨後遭眾人團團圍住，此時有人撐起雨傘遮擋、有人對鄭生拳打腳踢，鄭生額頭流血，錢包、身份證和港澳通行證也被搶走。

《環球時報》7日採訪了多名人在現場的科大陸生，陸生們表示，當時黑壓壓一群人圍毆鄭同學，陸生人少不敢衝過去，保安、學校領導也不敢，員警不讓人進去，「沒有人能幫得到我們，我們就只能看著一堆不斷劇烈晃動的黑傘。」

胡錫進7日晚間約10點發微博表示，香港一些人願意拉著整個城市沉淪是他們的事，但他們不能打大陸人，這與「民主抗爭」沒有任何關係，而是赤裸裸的犯罪行為；這些人不但要受到譴責，還要付出代價。

(旺報 )