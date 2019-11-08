大陸國務院副總理劉鶴表示，大陸經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好。

劉鶴在2019年第10屆財新峰會上致詞稱，大陸經濟積極應對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面。在以大陸國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念、推動高質量發展，致力做好「六穩」工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進，民生福祉不斷改善。

(工商 )