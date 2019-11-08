劉鶴：大陸經濟多重挑戰、穩中向好 10:412019/11/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院副總理劉鶴表示，大陸經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好。 劉鶴在2019年第10屆財新峰會上致詞稱，大陸經濟積極應對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面。在以大陸國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念、推動高質量發展，致力做好「六穩」工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進，民生福祉不斷改善。 (工商 ) #大陸 #經濟 #堅持 #挑戰 #大陸經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 汪洋：陸4個「哪裡找？」 仍是台商興業首選 15:492019/11/04 財經 陸媒：印暫不簽RCEP 遺憾但不意外 09:312019/11/05 兩岸 陸陷經濟風暴 美媒爆北京放這大絕 15:312019/11/05 財經 大陸五大開放措施 法人：長線利多 16:392019/11/05 財經 東森購物ETMall雙11挑戰3倍成長，向4.2億元營收挑戰 16:212019/11/07 財經 1.9萬家陸企債務違約狂潮 北京祭重招救經濟 17:502019/11/07 財經 大陸經濟下滑會對台動武 陳以信斥吳釗燮胡扯 23:272019/11/07 政治 讓台灣體會中國人的驕傲感 04:092019/11/08 論壇廣場 菲律賓經濟成長 逆勢升溫 04:102019/11/08 全球財經 工業局 辦節能減碳成果發表 04:102019/11/08 投資理財 兩岸熱門新聞 墮樓港科大生不治 校長史維數度拭淚 - 兩岸 大陸的新時代新青年 - 兩岸 香港科大陸生遭毆 8大校長身處風暴中心 - 兩岸 - 旺報 美建議會晤地點遭陸拒絕 習川簽協議將延至12月 - 兩岸 劉曉明強烈反對英國下議院對港報告 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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