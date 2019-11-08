人民幣中間價升值63基點 10:412019/11/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.9945，較上日中間價7.0008，升值63個基點，創8月6日以來新高。 此外，中國人民銀行公開市場今日連續第10日暫停逆回購操作。人行宣佈，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。包括中期借貸便利（MLF）在內，公開市場本周全口徑淨回籠人民幣35億元。 (工商 ) #人民幣 #公開市場 #銀行 #市場 #操作 也許您會感興趣 推薦閱讀 台新銀 再摘亞洲最佳私人銀行客戶服務獎 17:282019/11/05 財經 台新銀 摘The Banker／PWM全球私人銀行獎「亞洲區域獎」 19:082019/11/05 財經 陸銀IPO大豐收 創3年新高 04:092019/11/06 焦點新聞 創新數位金融服務 星展＋長榮海運 推貿易融資 04:102019/11/06 財經要聞 人民幣升破7 台幣16個月新高 04:102019/11/06 財經焦點 「學貸免息」吵不停！7成9學生更擔心「學用落差」 13:412019/11/06 財經 台資銀行首例富邦華一入駐重慶 15:532019/11/06 財經 土地銀行王齊麟、程琪雅 再奪澳門羽球公開賽混合雙打銀牌 21:052019/11/06 財經 華南銀行 通過運動企業標章 21:062019/11/06 財經 高銀推刷卡滿額回饋 04:102019/11/07 產業特刊 兩岸熱門新聞 墮樓港科大生不治 校長史維數度拭淚 - 兩岸 大陸的新時代新青年 - 兩岸 香港科大陸生遭毆 8大校長身處風暴中心 - 兩岸 - 旺報 美建議會晤地點遭陸拒絕 習川簽協議將延至12月 - 兩岸 劉曉明強烈反對英國下議院對港報告 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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