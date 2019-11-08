人民幣兌美元中間價8日報6.9945，較上日中間價7.0008，升值63個基點，創8月6日以來新高。

此外，中國人民銀行公開市場今日連續第10日暫停逆回購操作。人行宣佈，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。包括中期借貸便利（MLF）在內，公開市場本周全口徑淨回籠人民幣35億元。

(工商 )

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