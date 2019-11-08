關於五大私校協會日前提出的「高校政策建言」，韓國瑜國政顧問團今(8)日表示尊重並對其中三點予以支持。尤其是在發生台大校長卡管事件後，社會各界對第一點大學自治和學術自由更是深有同感，國政團嚴正要求民進黨的政治黑手要退出校園。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會，也是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。

國政團表示，大學是國家社會的公器，不是政府給了大學經費，就可對大學指指點點，干涉大學治理。尤其在這社會紛亂，公理未明的時代，大學自主更顯得非常重要。沒有大學自主，大學所做的各種研究，所發表的各種報告，將會被社會質疑不夠公正，這對人類知識的拓展、科學的發現、國家社會的進步都會造成巨大的阻礙，所以大學自主是一個民主國家最重要的支柱，絕對不容絲毫的侵蝕，因此韓國瑜國政顧問團呼籲教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治。

針對第五點，國政團指出，私校捐款只能一半捐款作為扣抵所得稅，是過去財政部防弊的想法，認為可能會透過對私校捐款來逃漏稅或洗錢，但現在私校財務監督非常嚴格，還有教育部指派的外部會計師不定期抽查，不應該再有此歧視私校的做法。

針對第六點：國政團贊成推動修正「公教人員保險法」與「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」，將教育人員保險養老年金之年資給付率，由1.3％提高為與勞工保險相同的1.55％，未來應該整合各種身分之年金為一致的國民年金，公平地對待各種職業，至於超額部分由政府全額負擔還是部分負擔，待查明所需經費後再研議處理。

(中時 )