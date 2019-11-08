台中市驚傳3屍命案，位於中區光復路上、一棟住商混合大樓內的出租套房，7日晚間發現1大2小共3具屍體，已死亡多日，且大人、小孩分別被2條棉被蓋住，該女子初步研判為承租套房的29歲陳姓女子，2名男嬰則為10個月大雙胞胎，屋內雖無遭破壞痕跡，檢警仍不排除有他殺嫌疑。

這起3屍命案於7日晚間爆發，住在該大樓的房客因聞到奇怪臭味通報消防隊，消防人員獲報趕到現場，只見房間內的地板鋪著鋪墊，掀開棉被赫見2名男嬰躺在媽媽身邊，初步研判女死者為陳女、嬰兒則是她的雙胞胎兒子，仍須採集DNA確認死者身分。

據了解，陳姓女子家住彰化，多月前與前夫離婚、目前有交往中的男友，她約1個月前帶著小孩搬遷到此出租套房居住，陳女本月2日還有到任職的公司上班，但隔日即未出現，該公司5日還曾到套房外找人，但敲門都未獲回應。

出租套房內雖冷氣未關，但死者身體都已出現屍斑、流出體液，研判死亡約4、5天，屋內雖無自殺相關工具、也無被破壞或打鬥痕跡，但因屍體擺放位置啟人疑竇，且約本月3日或4日間，曾有名男子到訪陳女，警方仍不排除有他殺嫌疑，目前正釐清相關案情，也全力尋找陳女前夫及男友蹤跡，上午則進行相驗，盼釐清死因。

(中時 )