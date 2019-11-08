騰訊區塊鏈業務總經理蔡弋戈在8日舉行的第二屆世界區塊鏈大會上透露，騰訊虛擬銀行已經拿到了香港牌照，目前正在籌備區塊鏈虛擬銀行團隊。

蔡弋戈在當天會上發表了《走進數字資產新時代》的主題演講，他表示，區塊鏈仍處在應用大爆發的早期階段，在應用規模化落地中，區塊鏈本身已經不是瓶頸，而鏈下到鏈上的網關與輔助技術才是關鍵，這需要與物聯網、AI等技術進行融合。

他進一步表示，香港政府開始對數位虛擬資產交易進行監管，十分重視區塊鏈和數位資產，這對整個行業都是利多。目前，騰訊在供應鏈金融、提升資產與資金配置效率方面已經有數位資產實踐，比如和麥當勞在供應鏈金融方面的合作，以及騰訊自己開發的區塊鏈電子發票。

第二屆世界區塊鏈大會8日在烏鎮舉行，會議圍繞區塊鏈、數位資產、大陸央行虛擬貨幣、AI、5G等話題，探討區塊鏈的應用落地、技術、行業趨勢等熱門議題。

(旺報 )