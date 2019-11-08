大陸兩大網路公司騰訊的QQ音樂和網易的網易雲兩個音樂APP競爭激烈眾所周知，日前兩家公司竟然因為周董—周杰倫的音樂版權問題而進法院打官司。此事引起大眾們熱議的話題，近日法院判決結果初爐判原告騰訊勝訴。在勝訴後，騰訊也在自己的微博上張貼了消息，並表示敗訴的網易公司需賠償85萬元人民幣(約台幣370萬)。

(圖/取自騰訊微博)

近日，深圳前海合作區人民法院宣判了網易雲音樂敗訴的消息，並且需要支付原告騰訊人民幣85萬以賠償對方因侵權行為造成的經濟損失等賠償，據判決所載，網易雲在失去周杰倫歌曲授權資格後，竟擅自偽造一張包含200手歌曲的《周杰倫熱門歌曲合輯》的假專輯，並放在自家的音樂平台供消費者付費購買。

更誇張的是，網易公司多次在官方微博向全網推送，並建議用戶以400人民幣購得永久免費收聽，嚴重侵害騰訊權利並獲取不法收益。儘管網易以「不存在侵權的主觀意圖」等理由辯駁，然而還是因理由薄弱最終敗訴。

(中時電子報)